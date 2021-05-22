Диетолог предупредила россиян об опасности быстрого похудения

22.05.2021 | 10:57

Диетолог Лидия Ионова предупредила россиян об опасности быстрого похудения. Она рассказала Национальной службе новостей (НСН), что экспресс-диеты могут привести к гастриту и язвам.

По словам специалиста, быстрое похудение неэффективно, так как приводит только к уменьшению объема воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань «сжигается минимально».

Ионова отметила, что интервальное голодание категорически противопоказано. Она призвала есть «регулярно и без больших пропусков», чтобы не заработать гастрит и язву. Также диетолог назвала оптимальное количество приемов пищи: 3-4 раза в день с равными промежутками.

«Слишком быстрое похудение происходит не за счет жира. Весы покажут, что килограммов стало меньше, но на объемах это не очень отразится. Когда человек после экспресс-диеты возвращается к своему обычному стилю питания, он снова набирает жир. С каждой такой попыткой количество жира увеличивается. Кстати, некоторые еще мечтают похудеть без спорта. Думаю, это возможно, но сохранить полученный результат не получится»», — пояснила врач.

Ионова добавила, что все люди худеют по-разному, однако «умеренные» темпы избавления от лишнего веса — около двух килограмм в месяц для женщин и трех-четырех для мужчин.

Ранее американский диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker) рассказала о самой опасной закуске при похудении. По ее словам, исследования показывают, что люди склонны прибавлять в весе при регулярном употреблении картофельных чипсов.

Перед этим диетолог Елена Соломатина перечислила помогающие спастись от зноя продукты. Специалист советует легкие супы, такие как гаспачо, свекольник или окрошка на кефире.