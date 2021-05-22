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Детский омбудсмен предложила вернуть смертную казнь для педофилов

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Для педофилов нужно вернуть смертную казнь, отменив действующий в настоящее время мораторий. С таким предложением в интервью РИА Новости выступила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов», — отметила она. По словам чиновницы, лично она выступает за по крайней мере пожизненный срок для каждого педофила, потому что «почти в 100 процентах случаев случается рецидив».

Мишонова подчеркнула, что если это невозможно в настоящее время и общество к этому не готово, то стоит хотя бы обсудить введение пожизненного срока, а «силу и труд [осужденных педофилов] использовать на благо общества».

«Это вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление», — заключила детский омбудсмен.

Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов назвал альтернативу смертной казни. По словам депутата, взамен преступников можно отправлять на пожизненное заключение в одиночной камере.

Источник — lenta.ru
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