В стране и мире

В России упростили получение налогового вычета

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С 21 мая в России упрощается порядок получения налоговых вычетов. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным 20 апреля, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь россиянам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или погашения процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит всю необходимую информацию из банков, которые смогут присоединиться к такому обмену добровольно.

Кроме того, сокращаются сроки проверки права на вычеты и возврата средств — с четырех до полутора месяцев. Налогоплательщики смогут оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ через сайт ФНС, а отслеживать процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

4 апреля в Минфине заявили, что налоговая нагрузка на россиян крайне низка, они платят почти меньше всех в мире, причем эта ситуация практически не меняется долгие годы. В ведомстве напомнили о ставке НДФЛ от 13 до 15 процентов, хотя в некоторых странах она достигает 35 процентов. Также Минфин указал на множество налоговых вычетов, позволяющих оказывать социальную поддержку гражданам.

Источник — lenta.ru
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