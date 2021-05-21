Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:15
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В стране и мире

Школьник в Пермском крае напал с ножом на учителя

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Учащийся лицея в Пермском крае совершил вооруженное нападение на учителя. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой главное управление МВД России.

Уточняется, что нападение было совершено с ножом. Преподавателя госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь в травматологии.

По данным издания Ura.ru, состояние педагога оценивается врачами как средней степени тяжести. Портал 59.RU отмечает, что пострадавшая работает учительницей физики.

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Березники, нападавшего задержали.

Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Кроме того, в учебном заведении присутствуют сотрудники ПДН.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Учащийся лицея в Пермском крае совершил вооруженное нападение на учителя.
За подтасовки на выборах?

Гость||

Гость писал(a):

чащийся лицея в Пермском крае совершил вооруженное нападение на учителя.

За подтасовки на выборах?

Системная оппозиция?

Гость||

А вахтершу наградят?

Или она не успела на тревожную кнопку нажать?

Гость||

У нас в гимназии так ребенка гнобила, что страшно было своего в школу отпускать.

Гость||

Учителя, зачем вы занимаетесь политической проституцией?

Гость||

Зачем таких держат в школах, не хочет учиться, надо отпустить после 5 класса. Пусть идет зарабатывает или на шее у родителей сидит, кого воспитали, того и кормить будут.

Гость||

Гость|21.05.2021 10:50|

Учителя, зачем вы занимаетесь политической проституцией?

Не зачем, а за что. За отгулы и деньги. В Бессоновской школе конкретно же было сказано, мы вбросили, а вы нам отгул. А уж за лишний рубль эти "сеятели доброго и вечного" маму родную продадут

Гость||

А там пипин заработает, годкам к 14, детей наделает с такой же, и вот вам демография, воины, кухарки новые. Надо урезать 9-летку, начальной школы достаточно добровольной, а потом дело ваше.

Гость||

Это последствия самоизоляций, дистанционного обучения,последствия новостей про пандемию. СМИ надо перестать вещать про пандемию. В Пензе особенно!

Гость||

Гость писал(a):

воины, кухарки новые.
Уборщики, подмывальщики. Так хоть не обидно будет стоять со значком "лучший работник месяца" с начальной школой за плечами. Горничные, садовники, прочий обслуживающий персонал в богатые дома.

Гость||

Гость писал(a):

Не зачем, а за что. За отгулы и деньги. В Бессоновской школе конкретно же было сказано, мы вбросили, а вы нам отгул. А уж за лишний рубль эти "сеятели доброго и вечного" маму родную продадут
Недорого продаются.

Имя: Гость
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