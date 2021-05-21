Школьник в Пермском крае напал с ножом на учителя

21.05.2021 | 10:36

Учащийся лицея в Пермском крае совершил вооруженное нападение на учителя. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой главное управление МВД России.

Уточняется, что нападение было совершено с ножом. Преподавателя госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь в травматологии.

По данным издания Ura.ru, состояние педагога оценивается врачами как средней степени тяжести. Портал 59.RU отмечает, что пострадавшая работает учительницей физики.

По предварительным данным, инцидент произошел в городе Березники, нападавшего задержали.

Сейчас на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Кроме того, в учебном заведении присутствуют сотрудники ПДН.