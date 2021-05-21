Россиян без квартир задумали расселить по общежитиям

21.05.2021 | 10:42

Бывшие ведомственные общежития планируется использовать для временного проживания нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект готовит комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, пишут «Известия».

Как рассказали изданию в комитете, рассмотрение законопроекта о бывших ведомственных общежитиях во втором чтении намечено на ближайшее время. «Мы будем предлагать ввести упрощенный порядок передачи ведомственных общежитий в муниципалитеты. И тогда они смогут их использовать в том числе как маневренный фонд», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Сергей Пахомов.

Маневренный фонд — это жилье, в которое можно временно расселять нуждающихся в квартирах, заключая с ними договоры социального найма. По данным депутатов, сегодня в России более 200 бывших ведомственных общежитий в частной собственности. Большая часть из них изношены на 30–85 процентов. Владельцы таких зданий зачастую берут с проживающих завышенную плату за содержание общего имущества, так как на такие объекты не распространяются нормы Жилищного кодекса.

Законопроект предполагает, что жители общежитий будут платить за наем, содержание и текущий ремонт общего имущества, за коммунальные услуги, но не за капремонт. При этом размер тарифов не превысит величин, устанавливаемых Жилищным кодексом. Если здания приватизированы, а жилое помещение предоставлено гражданам до этого, с ними заключат договоры найма в соответствии с Гражданским кодексом.

Таким образом депутаты намерены, помимо прочего, защитить права граждан, занимающих комнаты в приватизированных предприятиями общежитиях. Они, как правило, поселились в помещениях до приватизации, в начале 1990-х.

Ранее, в апреле, были названы способы получить бесплатную квартиру в России. Гражданин, имеющий подтвержденный статус малоимущего и нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма, напомнили эксперты. Кроме того, на бесплатную недвижимость могут претендовать судьи и военнослужащие, врачи и учителя в сельской местности, граждане, проживающие в аварийных квартирах и домах, дети-сироты и ветераны.