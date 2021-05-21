Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:15
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В стране и мире

Минздрав сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусом в России продолжает быть напряженной. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что регионам рекомендовано принимать решения о введении и снятии антикоронавирусных ограничений на основе еженедельного анализа ситуации в муниципалитетах. Также необходимо продолжать обработку эпидочагов с обязательных обследованием местных жителей.

К оказанию помощи зараженным рекомендовано привлекать медработников с иммунитетом к вирусу. По гражданам старше 60 лет и из групп риска будет проведена индивидуальная работа по привлечению к вакцинации. Эти категории населения будут прививать при лечении в стационарах, при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение и при нахождении в соцучреждениях.

Мурашко добавил, что в 83 регионах возобновлено проведении диспансеризаций. Врачи должны внимательно осматривать перенесших COVID-19 пациентов для выявления возможных постковидных осложнений.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев говорил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России связан с майскими праздниками и ситуация стабилизируется к концу мая.

Источник — lenta.ru
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Гость||

О как! А как же заявление Путина о том, что длинные майские праздники значительно снизили(!) количество заболевших?

Гость||

У нас все норм. Мероприятие за мероприятием областные. Правда дохнут по 5-6 чел. в день. А так ниче

Имя: Гость
Комментарий:

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