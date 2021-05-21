Минздрав сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

21.05.2021 | 10:39

Ситуация с коронавирусом в России продолжает быть напряженной. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что регионам рекомендовано принимать решения о введении и снятии антикоронавирусных ограничений на основе еженедельного анализа ситуации в муниципалитетах. Также необходимо продолжать обработку эпидочагов с обязательных обследованием местных жителей.

К оказанию помощи зараженным рекомендовано привлекать медработников с иммунитетом к вирусу. По гражданам старше 60 лет и из групп риска будет проведена индивидуальная работа по привлечению к вакцинации. Эти категории населения будут прививать при лечении в стационарах, при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение и при нахождении в соцучреждениях.

Мурашко добавил, что в 83 регионах возобновлено проведении диспансеризаций. Врачи должны внимательно осматривать перенесших COVID-19 пациентов для выявления возможных постковидных осложнений.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев говорил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России связан с майскими праздниками и ситуация стабилизируется к концу мая.