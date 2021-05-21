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В стране и мире

Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до десяти

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Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до десяти. Еще пять пострадавших госпитализированы. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в скорой помощи.

«Подняты на поверхность без признаков жизни десять человек, еще одного ищут», — уточнил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в оперативных службах говорил, что после ЧП из колодца было поднято 11 человек. Шесть из них мертвы, пятеро госпитализированы. Продолжались поиски еще пятерых человек.

По предварительным данным, рабочие отравились в результате выброса метана. В больнице с выжившими работают токсикологи.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Источник — lenta.ru
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