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В Центробанке описали новый дизайн рублей

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В России разработан новый дизайн для купюр достоинством в 100 рублей. На них будут крупные цифры и специальные рельефные метки. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Он также отметил, что цветовая гамма банкноты будет совпадать с нынешней, однако оттенок будет отличаться. Кроме того, аналогичен будет и размер купюры.

Алексеев уточнил, что дизайн рублей уникален и существенно отличается от банкнот еврозоны. «Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это - общемировая тенденция», - подчеркнул зампред главы Центробанка.

В марте сообщалось, что на 100-рублевой купюре будут помещены объекты Красной площади, а также «Зарядье», Шуховская башня и здание МГУ на Воробьевых горах в Москве. Ожидается, что деньги поступят в оборот в 2022 году, следом ЦБ поменяет дизайн банкнот номиналом 5000 и 1000 рублей.

Ранее Алексеев сообщил, что на новых наличных появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Предполагается, что Новосибирск заменит Красноярск на десятирублевой купюре, Пятигорск сменит Архангельск на пятисотрублевой, Екатеринбург - Хабаровск на пятитысячной.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Замена денег - отличный способ выпотрошить матрацы россиян. Старый, проверенный способ.

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