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Россиянам увеличат выплаты по уходу за ребенком

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С 1 сентября больничные по уходу за болеющим ребенком до семи лет будут выплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка. Ежегодно это будет касаться полутора миллионов россиян, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, выплата «нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября».

По правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. При наличии опыта более пяти лет можно внести лишь 60 процентов суммы.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько заявлений о поддержке российских семей. Большая часть поручений адресована кабмину, однако рекомендации направляются в том числе другим органам власти и регионам. В начале мая президент утвердил список поручений и определил срок их исполнения.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Всё к выборам, полный набор заботы и внимания. А об инвалидах 1группы ни слова, когда ухаживающим за ними повысят пособие? и в ответ тишина, негоже.

Гость||

Как подмажешь так в сентябре и подлижут.

Имя: Гость
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