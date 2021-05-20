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Россиянам разъяснили правила отдыха на курортах Египта

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Российским туристам, которые планируют провести отпуск на курортах Египта, разъяснили принципы въезда в страну. Последняя версия «Правил в связи с восстановлением туризма в Египте», разосланная компаниям Египетским управлением по продвижению туризма, опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, согласно документу, все туристы, пересекающие границу африканского государства, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

При этом прилетающие в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора могут сдать анализы в одном из указанных транспортных хабов. Стоимость такого теста составит 30 долларов, оплата принимается только наличными. Как уточнятся в постановлении, после этого путешественники могут немедленно покинуть аэропорт и отправиться в свой отель.

«Для гостей, у которых окажется положительный результат теста на СOVID-19, отели введут карантин и поселят их в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию, питанию, безалкогольным напиткам вплоть до их отбытия», — говорится в «Правилах».

Вдобавок в документе указывается, в каких местах отдыхающим необходимо надевать защитные средства. Так, маски обязательны для ношения в аэропорту, при групповом или индивидуальном трансфере, на экскурсиях, в музеях. В отелях это правило обязательно только в случае нахождения в лифте.

В мае эксперты АТОР заявили, что египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией, а рейсы в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными. Отмечается, что такое решение связано с тем, что полеты на западное побережье Красного моря считаются более безопасными, чем на Южный Синай.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну здравствуй Египет, страна фараонов и доступного отдыха. Нам не жить друг без друга.

Имя: Гость
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