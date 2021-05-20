Россиян предупредили о риске ухудшения автодорог из-за нового закона

20.05.2021 | 10:50

Качество дорог в будущем может ухудшиться, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. К такому мнению пришли эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Так, Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма о том, что при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Как заявил член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин, новая правовая норма может привести к тому, что безопасно организовать движение будет невозможно.

Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован».

Ранее российских автомобилистов предупредили о неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Прежде всего водителям посоветовали всегда проверять наличие обоих зеркал заднего вида. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии. Кроме того, водителям напомнили о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов». В список нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории.