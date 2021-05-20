В стране и мире

Россиян предупредили о риске ухудшения автодорог из-за нового закона

Печать

Качество дорог в будущем может ухудшиться, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. К такому мнению пришли эксперты, комментируя недавнее решение Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Так, Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключена норма о том, что при подготовке проектной документации для автодорог, развязок и других объектов капитального строительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Как заявил член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин, новая правовая норма может привести к тому, что безопасно организовать движение будет невозможно.

Член Общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков назвал схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров «не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован».

Ранее российских автомобилистов предупредили о неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Прежде всего водителям посоветовали всегда проверять наличие обоих зеркал заднего вида. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии. Кроме того, водителям напомнили о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов». В список нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Качество дорог в будущем может ухудшиться, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД.
Это коррупционная кормушка ГИБДД, хорошо, что ее прикрыли.

Гость||

Ну раз качество будет ухудшаться, значит кто-то положит себе в карман деньгу сьэкономленную на качестве при строительстве. А по другому никак.

Гость||

Никогда такого не было и вот опять. Не дают поездить по идеальным дорогам в момент вставания с колен и вхождения в топ-5 экономик мира!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте