В стране и мире

Россиян оценят по единому кредитному рейтингу

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ЦБ введет единую шкалу кредитных рейтингов россиян для всех бюро кредитных историй (БКИ), говорится на сайте регулятора.

Цифровая шкала будет от 1 до 999, чем выше рейтинг, тем ниже оценивается кредитный риск заемщика. Рейтинг станет доступен россиянам вместе с кредитным отчетом, но может предоставляться и отдельно. Требования к методике вычисления и составу раскрываемой информации вступят в силу 1 января 2022 года для квалифицированных БКИ, а для остальных БКИ - с 1 января 2024 года.

Единый подход увеличит заинтересованность заемщиков в формировании и получении информации о своей кредитной истории, а также приведет к повышению финансовой грамотности, считают в ЦБ.

Ранее стало известно, что в России подскочила доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов. На конец января 2021 года она составила 23,5 процента против 17,8 процента годом ранее.

Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении «пузырей», заявили в ЦБ. На 1 марта 2021 года задолженность населения по кредитам перед банками составляла 20,8 триллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Долговая нагрузка населения достигла исторически высокого уровня
И кто же в этом виноват...? Неужто Трамп позволил рашкинским банкам, покупать базы у опсосов и навязывать и выдавать кредиты гражданам (даже несмотря на то, что у них уже и так не по одному кредиту)?

Гость||

А у кого нет кредитов будет взят на спецучет.А не слишком ли?

Имя: Гость
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