Путин пообещал «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

20.05.2021 | 16:44

Президент Владимир Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 мая.

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы сохранить и усилить страну, добавив, что РФ располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

В ходе выступления российский лидер также рассказал об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе промыть мозги молодым россиянам. «Причина одна — сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности», — объяснил он.