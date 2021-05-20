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Путин пообещал «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

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Президент Владимир Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 мая.

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы сохранить и усилить страну, добавив, что РФ располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

В ходе выступления российский лидер также рассказал об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе промыть мозги молодым россиянам. «Причина одна — сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности», — объяснил он.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше
нищает ее население, на которое мне плевать с высокой колокольни.

Гость||

Мы сами свои богатства разбазариваем ,так что и выбивать ничего не придется ,это у нас эти зубы сыпятся от их отравы . При СССР все время думали о потомках ,чтоб что то досталось . Сейчас их потомки там за бугром и тоже о них думают -все наши природные богатства текст бурной широкоцирекоц к их потомкам

Гость||

Что-то дед чудит...

То у него заболеваемость снизилась из-за длинных майских праздников, хотя на тот момент, праздники были в самом разгаре... То, теперь пытается зубы выбить слабенькой старушечьей рученкой...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах.
Несправедливо, что богатства Сибири принадлежат кучке чиновников и олигархов.

Гость||

Стоматолог

Гость||

Гость писал(a):

При СССР все время думали о потомках ,чтоб что то досталось .
Ага, особенно партноменклатура, которая пристраивала своих отпрысков в МГИМО с последующим трудоустройством в посольствах, причем самых нерадивых или не сильно пробивных отправляли к друзьям в соцлагерь или по африкам-азиям, а особо пронырливым или блатным доставались "проклятые и загнивающие страны Запада".

Гость||

Гость писал(a):

Ага, особенно партноменклатура, которая пристраивала своих отпрысков в МГИМО с последующим трудоустройством в посольствах, причем самых нерадивых или не сильно пробивных отправляли к друзьям в соцлагерь или по африкам-азиям, а особо пронырливым или блатным доставались "проклятые и загнивающие страны Запада".
Ничего не поменялось: как была страна поганым Совком, так по сути и осталась, только верхушка совсем потеряла контроль.

Гость||

В СССР думали достанется потомкам, а досталось подонкам.

Гость||

- Мы тебя никому грабить на дадим! ..сами будем

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Путин пообещал «выбить зубы»
- Это так... Вот это так... Да по уху бы еще...

Гость||

Можем повторить?

Гость||

Он много чего наговорил за двадцать с лишним лет.Уже неинтересно никому.

Гость||

А вот предположим не выбьет, рука не поднимется, он же самый человечный человек.

Гость||

Надо сплотиться вокруг сильного лидера,пока самим зубы неповыбивали.

Гость||

А проститутка не спит, коменты стирает. А всё благодаря получаему ей гороховому СУПу с центрака.

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Имя: Гость
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