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Клещи оказались переносчиками двух новых вирусов в России

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В России обнаружили два новых вируса, которые переносят клещи. Они могут передать человеку инфекцию из группы Jingmen и семейства Flaviviridae. От этих вирусов пока нет вакцин и иммуноглобулинов, сообщила изданию Ura.ru ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«Если мы открываем новую бактерию, то можно лечить антибиотиками. С вирусами ситуация не такая радужная. (...) А от новых вирусов, даже хорошо известных, например, как Крым-Конго, у нас вакцин нет, иммуноглобулинов нет, хотя плазма переболевших используется», - заявила Карань.

Она добавила, что новые вирусы из группы Jingmen были открыты в Китае. Сейчас в России они обнаружены в Поволжье, Татарстане, Челябинске и на Алтае. Инфекция из семейства Flaviviridae появилась в Томске, Новосибирске, Ростове и Крыму.

Карань отметила, что ученые занимаются изучением этих вирусов. Сейчас исследователи выясняют тяжесть их влияния на организм человека. По данным врача-дезинфектолога Николая Дубинина, от одного укуса клеща человек может получить сразу несколько инфекций.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при укусе клещей. Он заявил, что нельзя мазать маслом укусивших человека клещей и прижигать их. Вытаскивать насекомого нужно так, чтобы не оставить в коже его голову и лапки.

Источник — lenta.ru
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