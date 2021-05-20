В стране и мире

Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов

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Российских заключенных можно использовать активнее и заменить ими трудовых мигрантов. С таким предложением выступил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает РИА Новости.

По его словам, речь не идет о восстановлении ГУЛАГа. «Это будут абсолютно новые достойные условия», - сказал он.

Калашников уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

Директор ФСИН напомнил, что недавно президент Владимир Путин встречался с коллегами из Узбекистана и Таджикистана и обсуждал возможность наладить поток рабочих из Средней Азии на российские объекты, где сейчас не хватает рабочей силы. «Ну, вот мы реально можем предоставить», - добавил Калашников.

Ранее в службе захотели привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) взамен сокращения их срока заключения.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Лишь бы не платить. Нда.

Гость||

Нет конечно не Гулаг.Сам можно сказать " оговорился" ,не не Гулаг.80 с лишнем лет создали концлагерь с рабами,все снесли оставили подобие,которое 30 лет еле держится.И опять рабы крепостные вперед.

Гость||

Ничему дураков история не учит. Только очень сильно наказывает за тупость

Гость||

а заключенные согласны работать? их не спросили? одно дело держать на охраняемой зоне а другое дело на воздухочке свежем

Гость||

Иван Александрович и Шмыгель будут трудиться?

Гость||

Шмыгель библиотекарем, а Иван уборщицей и по совместительству сказочником.

Гость||

Ну на брата Гримм он не похож, тут язык надо богатый чтоб сказочно излагать. А у него как знаете нехватка словарного запасу, поэтому тянет лишь на лизинговую уборщицу . 3 лестничных пролета вымыл и упал, тяжко.

Имя: Гость
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