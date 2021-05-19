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Выступление Manizha на «Евровидении» довело иностранцев до слез

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Выступление певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021» довело иностранных зрителей до слез. В этом они признались в комментариях под записью номера артистки на официальном YouTube-канале конкурса.

«Это заставляет плакать... Она искренняя в своих словах», — написал пользователь с ником fayehill 12.

«Я из Юго-Восточной Азии, и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», — высказался Radovan Zweihander.

Пользователь с ником Irchie Irchie признался, что в финале выступления «разрыдался из-за сильного посыла в композиции».

Комментаторы похвалили выступление Manizha и пожелали певице победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman («Русская женщина») их вдохновляет. «Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я — итальянский мужчина», — заявил пользователь Andrea Cigala.

Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, на последний этап конкурса прошли представители от Украины, Норвегии, Кипра, Азербайджана, Мальты, Израиля, Литвы, Швеции и Бельгии. Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал — 22 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я — итальянский мужчина»
КрасЯва пробудилась в мужике женщина))) Гомик?

Гость||

Это о какой Русской ЖЕНЩИНЕ эта песня ? Уродка !!!!

Гость||

Гость писал(a):

КрасЯва пробудилась в мужике женщина))) Гомик?
Молчи, ущербный.

Гость||

Нормальная песня для современности))))

Гость||

Гость писал(a):

Это о какой Русской ЖЕНЩИНЕ эта песня ? Уродка !!!!
Это песня о всех русских женщинах. А уродко ты.

Гость||

фрик-шоу продолжается

Гость||

Недолюди сбиваются в стаи и нападают на неокрепшие умы молодых людей, через средства массовой информации. Срочно прививку от бешенства всей кодле.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

довело иностранных зрителей до слез.
От смеха

Гость||

Люди с ярковыроженными отклонениями.

Гость||

Гость писал(a):

Нормальная песня для современности))))
хлеба и зрелищ утверждали культурные античные людоеды. теперь корма и евпейвиденья - фрики для фриков. а так - обычная тусня типа монако. развести страждущих славы на бабло (заодно узнать тайных кореек). плюс открытая (но тайная для публики) вечеря о судьбах бизнеса и суверенитетах стран

Гость||

На случай зомби апокалипсиса надо:

1. Мачете

2. Мультитул

3. Нож

4. Огнестрельное оружие

5. Фляга

6. Еда, вода, медикаменты, спички

7. Одежда и обувь

8. Веревка, карабины

9. Свет

10. Тепло

11. Транспорт

12. Берлога

13. Женщина

14. Последним пунктом я укажу мозг… и цель

Гость||

А чебуреки она не продавала на сцене? Русская женщина...

Гость||

Гость писал(a):

А чебуреки она не продавала на сцене? Русская женщина...
Скажи это русским женщинам которые продают чебуреки в Пензе.

Имя: Гость
Комментарий:

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