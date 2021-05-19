Выступление Manizha на «Евровидении» довело иностранцев до слез

19.05.2021 | 11:47

Выступление певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) в первом полуфинале международного музыкального состязания «Евровидение-2021» довело иностранных зрителей до слез. В этом они признались в комментариях под записью номера артистки на официальном YouTube-канале конкурса.

«Это заставляет плакать... Она искренняя в своих словах», — написал пользователь с ником fayehill 12.

«Я из Юго-Восточной Азии, и ничего по-русски не понимаю, но у меня мурашки, и я почти заплакал от того, как сильна и эпична эта песня. Особенно когда они показали множество сильных женщин на фоне», — высказался Radovan Zweihander.

Пользователь с ником Irchie Irchie признался, что в финале выступления «разрыдался из-за сильного посыла в композиции».

Комментаторы похвалили выступление Manizha и пожелали певице победы в конкурсе, отметив, что ее композиция Russian Woman («Русская женщина») их вдохновляет. «Я чувствую, как эта песня пробуждает русскую женщину внутри меня. А я — итальянский мужчина», — заявил пользователь Andrea Cigala.

Manizha вышла в финал «Евровидения» с песней Russian Woman. Кроме нее, на последний этап конкурса прошли представители от Украины, Норвегии, Кипра, Азербайджана, Мальты, Израиля, Литвы, Швеции и Бельгии. Второй полуфинал состоится в четверг, 20 мая, а финал — 22 мая.