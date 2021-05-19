В стране и мире

В Госдуме объяснили зарубежную недвижимость чиновников

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Госдума не стала запрещать чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, так как большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР, объяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 18 мая.

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - сказал Крашенинников.

По его словам, в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», в рамках которого чиновники обязаны декларировать все недвижимое имущество.

Кроме того, по его словам, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство.

30 апреля президент Владимир Путин подписал закон о запрете второго гражданства для госслужащих, военных и дипломатов. Такие же запреты действуют в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, членов Совета безопасности.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Стесняюсь спросить, где недвижимость в Киргизии иль в Туркменистане? Клоуны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - сказал Крашенинников.
Ну так разделил бы эти две категории, кто ему мешал?

Гость||

Захотели успеть пожить красиво!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза.
Ну что ты врешь, какая трагедия? Для вас распад СССР не трагедия а комедия, ведь благодаря развалу и разграблению советской собственности вы пришли к власти и сказочно обогатились. Так что не надо тут горбатого лепить и лапшу вешать про трогедию.

Гость||

Я плачу над его речью.Правильно где недвижимость в кыргистане,туркмении,азербайджане?

Имя: Гость
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