В Госдуме объяснили зарубежную недвижимость чиновников

19.05.2021 | 12:40

Госдума не стала запрещать чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, так как большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР, объяснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 18 мая.

«Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании», - сказал Крашенинников.

По его словам, в России есть «достаточно четкое антикоррупционное законодательство», в рамках которого чиновники обязаны декларировать все недвижимое имущество.

Кроме того, по его словам, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство.

30 апреля президент Владимир Путин подписал закон о запрете второго гражданства для госслужащих, военных и дипломатов. Такие же запреты действуют в отношении членов правительства, депутатов Госдумы, сенаторов, судей, прокуроров, членов Совета безопасности.