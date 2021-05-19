Россиянам запретят работать с «нежелательными организациями»

19.05.2021 | 11:46

Госдума в первом чтении приняла законопроект, полностью запрещающий гражданам и юрлицам участвовать в работе нежелательных в России иностранных неправительственных организаций (НПО) как на территории страны, так и за рубежом, сообщает «Интерфакс».

Авторами проекта закона стали депутаты во главе с Василием Пискаревым, который руководит комиссией по противодействию иностранному вмешательству в дела России. Парламентарии также внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ужесточении порядка привлечения к уголовной ответственности за участие и руководство нежелательными НПО.

В пояснительной записке к документу сказано, что комиссия зафиксировала случаи посещения россиянами тренингов, организованных за границей нежелательными в России организациями. Якобы на этих мероприятиях проходило обучение влиянию на выборы, организации протестов, пропаганде наркотиков. «В настоящее время ответственность для россиян за такие действия отсутствует», - говорится в тексте.

В случае принятия законопроекта нарушителю грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а при повторных случаях - до четырех лет заключения. Руководителям НПО грозит от двух до шести лет колонии, уточняет РИА Новости.

Ранее Василий Пискарев назвал опорные пункты, через которые якобы реализуются антироссийские проекты НПО. По его словам, они находятся в Польше, Чехии, Литве, Эстонии, Грузии и на Украине.