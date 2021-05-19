В стране и мире

Россиян пригрозили оставить без мороженого

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На фоне введения с 1 июня обязательной маркировки мороженого в России почти 40 процентов производителей предупредили, что не могут уложиться в сроки. Эксперты считают, что ситуация грозит оставить многие торговые точки без популярного продукта, причем в то время, когда он наиболее востребован, пишет «Коммерсантъ».

На совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) рассказал, что выполнили требования 62 процента производителей. У 30 процентов, в том числе Unilever и «Чистой линии», есть риск задержки на одну-три недели. Остальные компании не ответили на запрос.

Из-за этого чиновники обсуждали вопрос отказа от штрафов до августа, чтобы не допустить возможного дефицита товара. Однако Лут рекомендовала компаниям активнее производить мороженое про запас, чтобы компенсировать возможные простои.

Управляющий директор ООО «Юнилевер Русь» Андрей Семенов объяснил проблемы задержками со стороны типографий. В одной из них только начался монтаж оборудования, а в другой напечатанный код легко стирается пальцем.

В свою очередь замглавы Союза мороженщиков России Наталья Уткина напомнила, что нигде в мире мороженое не маркируется, это уникальный опыт. Необходимое оборудование приходится завозить из-за рубежа, в России его производить не могут. Типографии не справились с задачей, поэтому производителям пришлось самостоятельно брать оборудование.

По словам Уткиной, даже остановка работы завода на четыре дня критична для отрасли. Семенов утверждает, что запасов Unilever хватит на четыре недели, месяц простоя им компенсировать нечем. В «Чистой линии» также отметили, что остановка производства не даст вести регулярные поставки.

Ранее сообщалось, что США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза. Таким образом они опередили Китай и стали крупнейшим его покупателем в мире.

Источник — lenta.ru
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Гость||

"Умная"и "мудрая"власть.

Гость||

Не в мороженом наше преимущество.

Гость||

Да и не надо. Не надо! Чай мы уже приготовились вениками заменять, и мороженое можно легко заменить. Замораживаешь молоко в морозильнике, потом достаешь, откалываешь кусок, макаешь в сахарницу и ешь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь замглавы Союза мороженщиков России Наталья Уткина напомнила, что нигде в мире мороженое не маркируется, это уникальный опыт. Необходимое оборудование приходится завозить из-за рубежа, в России его производить не могут.
Вы бы объяснили, на кой чорт маркировать мороженое? Кто его подделывает то, это же не водка и не лекарства. уникальный опыт.. обалдеть. Носки с трусами еще промаркируйте, тоже будет уникальный опыт.

Гость||

обойдёмся, главное чтобы у наших руководителей всё было хорошо

Гость||

Дело Михалкова живёт и побеждает.

Сначала ему позволили налог на все носители информации, потом Усманову на лекарства. Дошли и до мороженого

В этот раз налог в чью пользу?

Гость||

А чего это нам всё грозят?

Фамилии угрожающих на карандаш и на всеобщее обозрение в СМИ.

Гость||

***Необходимое оборудование приходится завозить из-за рубежа, в России его производить не могут. Типографии не справились с задачей, ***

А как же импортозамещение?

Гость||

Глупомордые в говне сидят, мороженое трескуют.

Имя: Гость
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