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Названа рекордная украденная у клиента банка в России сумма

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Названа рекордная украденная у клиента банка в России сумма. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в кулуарах выездного заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по выработке предложений по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Его слова приводит РБК.

«Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка. Это женщина, 54 года. Сумма: 400 миллионов рублей», - сказал Велигодский, добавив, что женщина сама перевела деньги на счет мошенников в другой банк.

Мошенники позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности банка, которые «сейчас будут спасать деньги». Жертва поверила им, сообщив, что у нее на счету 14 миллионов рублей. Также она раскрыла мошенникам информацию о счете в другом банке, на котором у нее хранятся еще 380 миллионов рублей.

«Они такие: мы сейчас с вами общаться не будем, это деньги очень серьезные. Сейчас вам позвонит "сотрудник ФСБ" и будет вами заниматься. Ей позвонили "ФСБ" и дальше ее начали разматывать. И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их "спасателям"», - рассказал Велигодский.

Ранее 18 мая замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрии - это «самое страшное, что может произойти»‎. Он рассказал, что биометрические данные поменять невозможно, поэтому нужно уделять больше внимания безопасности.

Ранее в мае эксперты раскрыли новый способ обмана россиян. Мошенники начали выманивать личные данные на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которые использовали злоумышленники - российские банки, компании нефтяной отрасли, а также Tesla.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А теперь похвалитесь сколько вернули)))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее 18 мая замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрии - это «самое страшное, что может произойти»‎. Он рассказал, что биометрические данные поменять невозможно, поэтому нужно уделять больше внимания безопасности.
У отдела "К" работы хоть отбавляй)))

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