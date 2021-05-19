В стране и мире

Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Печать

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

«Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - сказал Медведев.

При этом политик обратил внимание, что добровольность вакцинации является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны - ценность отдельной жизни, с другой - защита всего населения. Ответы на эту тему, подчеркнул Медведев, придется давать юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от COVID-19. По ее словам, этот вопрос является спорным, однако она бы «сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

это как, будут с росгвардейцами ходить по домам, ловить жильца, вакцинировать и отпускать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с одной стороны - ценность отдельной жизни, с другой - защита всего населения
ну помрут 1-2 от прививки, ради защиты населения

Гость||

16:29 кто не сделает - отключат газ

Гость||

Почитайте, как вспышку оспы в Москве ликвидировали за 19 дней.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с одной стороны - ценность отдельной жизни, с другой - защита всего населения.
И вот так всю историю России: отдельный человек - ничто, чем можно легко пожертвовать на порой весьма мнимое благо общества. И в этом же - вся нынешняя власть: плевать им на каждого конкретного человека.

Гость||

Как может быть в Совбезе человек, у которого сын имеет гражданство другой страны?

Гость||

Дожили...

Гость||

Я допустил, что Медведев может идти.. по назначению

Гость||

Всем здоровья и башкой думать!

===================================

Много читаю. И в итоге думаю, что пандемия ложна. Уверен, что умирают запуганные, обездвиженные, обколотые какой-то заразой и помещённые в заражённые пневмонией красные зоны.

Если поместят туда, то да, вероятность смерти для меня стократно выше.

Официальным источникам ни на грош не верю.

Мотовилов (гость)||

Медведеву ни на грош не верю. Лично требую от власти прекратить развёрнутую сейчас прививочную, изоляционную и административную политику по ковиду. Полагаю, это прямой вред населению и стране.

Гость||

Что-то у тебя с башкой не то происходит.

Гость||

Гость писал(а):

> Что-то у тебя с башкой не то происходит.

======================================

За искажение моей башки тебя накажут

Гость||

Гость писал(a):

Почитайте, как вспышку оспы в Москве ликвидировали за 19 дней.
А вы знаете что четыре предыдущие вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи провалились, не одна из них не принята и вдруг они без нормальных испытаний принимают вакцину которой до испытаний выдают сертификат. Да ни за что не поверю , если бы это был Вектор тогда понятно , но ни чего из ни чего не берется. Скорее поверю в теорию заговора и золотой миллиард , и что вакцина сделана упырями для ограничения рождаемости людей. Правильно доктор медицинских наук и профессор Александр РЕДЬКО высказался об этой вакханалии , когда на простом народе испытывают не понятно что.

Мотовилов (гость)||

Оспа и безобидный вирус ковид - совершенно разные вещи. Только враги народа способны сваливать их в одну кучу и запугивать население вирусом как оспой.

Гость||

Человек спрашивал, как будут принудительно вакцинировать. В вашем-то возрасте бояться...

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте