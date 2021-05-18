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Врач назвала способ определить продолжительность жизни человека

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Люди с более редким пульсом обычно живут дольше тех, у кого ритм сердца повышен. Об этом способе определить продолжительность жизни «Комсомольской правде» рассказала врач-кардиолог, глава Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова.

Она назвала частоту ритма независимым показателем того, как долго проживет человек. «Но это отражает не принцип экономии ударов сердца, а особенность парасимпатической, вегетативной и нервной системы, которая оказывает определенный защитный эффект», - сказала медик.

По ее словам, замедленное сердцебиение в молодости считается плюсом и свидетельствует о хорошей работе парасимпатической нервной системы. Пульс 48-52 удара в минуту часто встречается у спортсменов. Для пожилого человека такое количество ударов сердца будет недостаточным, пациенту придется принимать препараты-антиаритмики, может потребоваться кардиостимулятор.

При этом Голухова назвала глупостью утверждение, что каждому человеку заранее предначертано определенное число сердечных сокращений.

Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков ранее назвал повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние симптомами, указывающими на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник — lenta.ru
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