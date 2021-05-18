В стране и мире

В России предложили регулировать цены на проживание в отелях

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В России предложили ввести госрегулирование цен на услуги отелей и гостиниц. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ подписан директором организации Максимом Петуниным.

Как указано в письме, на фоне резко ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Турции российские власти приняли решение ограничить авиасообщение между странами. В связи с этим стремительно вырос туристический поток на отечественные курорты, из-за чего объекты размещения повысили цены на проживание.

«Тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов», - говорится в обращении.

В целях стабилизации цен предлагается ввести регулирование стоимости проживания в Крыму, Краснодарском крае, а также в других курортных зонах в период с 1 мая по 31 сентября. При этом отмечается, что инициатива предусматривает изменение ценовых ограничений с учетом инфляции.

Петунин напомнил, что у России уже есть опыт подобной заморозки цен во время проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также по случаю Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ранее в апреле российские отели уличили в стремлении нажиться на туристах путем отмены бронирований с целью дальнейшей перепродажи по более высоким ценам. Сообщалось, что Ростуризма совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит разъяснения для владельцев гостиниц о возможных штрафных санкциях при нарушении прав потребителя.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Тысячи российских семей, в том числе с детьми, которые еще недавно планировали провести свой летний отпуск на Черном море в России, могут отказаться от своих планов», - говорится в обращении. Со своими кутятами сидите дома ,а то летят в самолете и скулят, не дают нормальным людям отдыхать.Отдыхайте в своих пазелках и мокшанах.

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