В стране и мире

В Минфине рассказали о самой страшной угрозе для россиян

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Утечка биометрии - это «самое страшное, что может произойти»‎. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, пишет РБК.

Если человек доверил экосистеме свои биометрические данные, а система не оправдала его доверия, то у человека в цифровом будущем сломана жизнь, заявил Моисеев. Он рассказал, что биометрические данные поменять невозможно. Замглавы Минфина считает, что угроза утечки слишком опасная, а потому нужно уделять больше внимания безопасности.

Чем более распространенной становится биометрия, тем больший интерес к ней проявляют мошенники. В частности, они могут попытаться завладеть образцом голоса, фотографией или отпечатками пальцев жертвы, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Чтобы избежать кражи биометрических данных, эксперт советует не вести долгих переговоров с неизвестными по телефону, а также использовать двухфакторную верификацию в приложениях.

В Минцифры планируют активизировать процесс сбора биометрических данных россиян. В ведомстве рассчитывают увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. При этом сейчас в ней имеется всего 164 тысячи записей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Самое страшное для россиян - несменяемость власти.

Гость||

Молоток.

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