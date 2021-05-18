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Россиян предупредили о росте цен на чай

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Поставщики предупредили ритейлеров о готовящемся подорожании черного чая. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, товар может подорожать на 12 процентов из-за вероятного закрытия крупных чайных плантаций в индийских провинциях Ассам и Западная Бенгалия вследствие сложной коронавирусной обстановки в регионе. При этом цены в рознице в этом случае вырастут лишь к осени, поскольку сбор урожая проходит в летние месяцы.

В «Росчайкофе» сообщили изданию, что в случае резкого подорожания ассоциация намерена обратиться к руководству страны с предложением снизить для производителей НДС до 10 процентов. Однако опрошенные эксперты опасаются, что в случае введения льготы чиновники получат дополнительное основание для регулирования цен.

14 мая стало известно, что за апрель больше всего подорожали сосиски, сардельки и майонез, последний прибавил за месяц 4,6 процента стоимости, а за год - 17. Также выросла цена на сыр, растительное масло и шоколадные конфеты. Вода, чай и кофе остались на прежнем уровне, а сметана, пастила и мясные полуфабрикаты подешевели.

Ранее Росстат сообщил, что в России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента. Среди овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту, а больше всего прибавили свекла и морковь. Прибавили в стоимости сахар и подсолнечное масло, а также гречневая крупа, рыба, морепродукты и хлебобулочные изделия.

Источник — lenta.ru
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