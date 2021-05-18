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Бастрыкин рассказал об особом отделе СКР и расследовании 58 дел по COVID-19

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В Следственном комитете России (СКР) создали особый отдел по борьбе с преступностью, связанной с COVID-19, который занимается расследованием 58 уголовных дел. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

По его словам, мошенники крадут средства, выделенные государством на борьбу с коронавирусной инфекцией. Речь идет, прежде всего, о медиках, которые самоотверженно борются с пандемией, однако не получают полагающихся им по закону денежных средств в результате банального мошенничества, передает ТАСС.

Следователи вскрыли такие факты в Иркутской области, где было похищено 40 миллионов рублей при реализации госконтракта, касающегося закупки техники и защитных средств, в Марий Эл медику вместо 80 тысяч рублей выплатили 2 944 рубля.

«Мало что меняется под луной, в нашей стране особенно», - заключил Бастрыкин.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Тоска зелёная.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мало что меняется под луной, в нашей стране особенно», - заключил Бастрыкин.
Оптимистично, однако

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