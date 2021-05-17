Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|16:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

В России утвердили новую стоимость жилья

Печать

В России установят новый норматив стоимости квадратного метра жилья - 55,72 тысячи рублей. Этот показатель будет использоваться во втором полугодии 2021-го, он на 13 процентов превышает аналогичный для первого полугодия, сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минстроя.

Кроме того, приказом определены показатели средней рыночной стоимости жилья для отдельных регионов страны на третий квартал 2021-го. Максимальная стоимость жилой недвижимости утверждена для Москвы - 128,645 тысячи рублей за квадратный метр. Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии - 32,8 тысячи рублей за «квадрат», и Дагестана - 32,54 тысячи рублей.

Нормативы стоимости жилья регулярно пересматриваются для коррекции размеров социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Ранее в мае эксперты заявили, что ждать падения цен на квартиры в России не стоит. По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров. На каждого россиянина в среднем приходится по 26 «квадратов», в то время как в Германии этот показатель равен 39 «квадратам», в США - 70 квадратным метрам.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в то время как в Германии
Странно даже, почему потомки победителей имеют мягко говоря не самые комфортные условия для жизни, чем аналогичные люди проигравшей стороны.

Гость||

Украина, Грузия и Молдавия создали «трио» для интеграции с ЕС

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для интеграции с Евросоюзом (ЕС).

«Сегодня мы объединяем усилия на нашем пути европейской интеграции в этом новом формате, установленном в Киеве», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «Ассоциированное трио» представляет собой сообщение о том, что для трех стран нет альтернативы европейской интеграции.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что стороны намерены «расширить политический диалог для интеграции в ЕС», передает ТАСС.

И.о. премьер-министра и главы МИД Молдавии Аурелиу Чокой заверил, что меморандум будет способствовать всем трем странам стать членами Евросоюза в следующем десятилетии.

О том, что Киев, Тбилиси и Кишинев планируют подписать меморандум, сообщалось на прошлой неделе.

Гость||

Или МЫ/Россия/ такие плохие,или "зеркало" врёт?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте