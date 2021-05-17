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В стране и мире

В России появился новый праздник

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В России появился новый праздник - День фармацевтического работника. Соответствующее постановление приняло правительство России, передает Telegram-канал Daily Storm в понедельник, 17 мая.

Новый профессиональный праздник будет отмечаться 19 мая.

В апреле прошлого года президент Владимир Путин объявил об установлении нового праздника в честь врачей - 28 апреля в стране будут праздновать День работника скорой помощи. Глава государства отметил, что раньше 28 апреля неофициально отмечался как день создания скорой помощи в России.

12 мая в России отмечается Международный день медицинских сестер, неизменных и обязательных помощников докторов, а в третье воскресенье июня - День медицинского работника. В этом году праздник приходится на 20 июня.

Источник — lenta.ru
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