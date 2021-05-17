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В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект о контроле оружия

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В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 17 мая.

Согласно проекту закона, гражданин не сможет приобрести оружие без освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний, под которыми в документе понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользованию и владению оружием.

Перечень таких медицинских противопоказаний определит правительство России.

Бумажные справки для получения лицензии на оружие предложено упразднить, медзаключения будут поступать сразу в Росгвардию в электронном виде.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 12 мая одобрил законопроект, который вводит запрет на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде либо отказавшимся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Также в документе прописан запрет на распространение в СМИ или интернете инструкций по изготовлению или восстановлению огнестрельного оружия.

11 мая после массового убийства в казанской школе президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Во вторник бывший ученик школы №175 устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, свыше 20 получили ранения. Нападавший - 19-летний Ильназ Галявиев - сдался полиции, а на допросе заявил, что осознал себя богом.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Интересно а это пневматики касается ?

Гость||

"запрет на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде либо отказавшимся пройти медосвидетельствование на состояние опьянения"

Вот он корень зла! Как только пъяни за рулем запретим оружие - сразу благодать настанет!

но как то мелко - надо бы ещё в список внести тех кто без маски ходит и матом в общественном месте ругается... но это наверное в следующей редакции будет.

А психам как лицензии на оружие так и права продолжать выдавать будут.

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