Российские банки разрешат снимать деньги с чужой карты

17.05.2021 | 15:23

Российские банки готовятся к внедрению технологии, которая позволит снимать деньги с чужой банковской карты, пишут «Известия».

Ожидается, что новая технология, предварительно, появится в 2022 году. В мобильном приложении кредитной организации можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другу и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Так же можно и пополнить счет.

Подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал банкоматов и позволит ими пользоваться людям, которые не только не взяли с собой карты, но и вообще могут не быть клиентами банка, заявил банковский эксперт Денис Тур.

Издание отмечает, что внедрение нового сервиса чревато учащением случаев мошенничества в банковской сфере. Так, по словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, первая опасность создания QR-кода на снятие наличных - его перехват при пересылке. Другой риск связан с присутствием внутреннего злоумышленника в банке, который имеет доступ к системе, может сгенерировать код и передать его третьему лицу. Третья опасность состоит в подборе QR-кода.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о новых способах мошенничества, в которых злоумышленники создают поддельные страницы банковских сайтов и крадут деньги россиян. В последнее время мошенники сменили тактику: если раньше они пытались получить доступ к банковской карте жертвы, то теперь стараются снять деньги со счетов и депозитов.