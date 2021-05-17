Появилась версия о вербовке устроившего стрельбу в казанской школе

17.05.2021 | 14:05

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) начали отрабатывать версию о вербовке Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Источники издания рассказали, что следователи пытаются ответить на вопрос: «Могли ли идеи Галявиева быть внедрены ему при вербовке?». Согласно одной из версий, 19-летний студент мог сам не осознавать, что им манипулируют, и быть уверенным, что состоит «в интересном дружеском общении».

В рамках следствия специалисты изучат аккаунты Галявиева в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил много времени.

При этом сам преступник утверждает, что действовал один.

14 мая появилась информация, что около полугода назад Галявив предлагал одногруппнику вступить в секту. Тогда это восприняли как шутку и разговоры свели на нет.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.