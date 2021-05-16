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В стране и мире

В России до конца года заработает единая платформа управления данными

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До конца 2021 года в России заработает единая платформа национальной системы управления данными. Соответствующее положение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», - говорится в сообщении.

Предполагается, что запуск платформы ускорит обмен информации между государственными структурами, в результате граждане будут быстрее получать необходимые услуги.

Система также позволит постоянно контролировать актуальность и достоверность сведений. Функции оператора платформы будет выполнять Минцифры.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Грабить будут.

Гость||

Вообще глупая вещь - все яйца в одну корзину класть. Доступ к нашим персональным данным и так имеют все, кому не лень. А тут самих граждан даже не спросят, хотят они всю подноготную в эту базу про себя вываливать или нет.

По конкретным запросам и так можно обмен наладить.

А это лишняя лазейка для мошенников и для доходов тем, кто к этой базе будет доступ иметь.

Гость||

Гость писал(a):

Грабить будут.
Тоже подумал.)))

Гость||

Ну наконец то заживем.А вообще то в стране есть какая то программа развития? Одни парады ,концерты, праздники,складывается впечетление , что живем одним днем.Где заводы фабрики предприятия,новые рабочие места ?

Имя: Гость
Комментарий:

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