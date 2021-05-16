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В стране и мире

Стало известно о дефиците древесины для строительства домов в России

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В России и на внешних рынках зафиксирован дефицит пиломатериалов для строительства деревянных домов. В связи с этим цены на древесину выросли. Минпромторг рассматривает возможность ограничения экспорта пиломатериалов, пишет РБК.

В пресс-службе министерства изданию пояснили, что в настоящий момент прорабатывается вопрос о включении древесины в список существенно важных для внутреннего рынка товаров. Минпромторг не исключает и возможность введения вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22 процентов.

С необходимостью временного ограничения экспорта древесины и принятием мер по сдерживанию роста цен внутри страны согласилась и Ассоциация деревянного домостроения. Представители организации в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова заявили, что экспорт должен быть ограничен до тех пор, пока не стабилизируется ситуация в Европе, США и Китае.

Минпромторг подтвердил, что рост цен связан с мировым рынком. По данным министерства, зарубежные цены превышают российские примерно на 7-30 процентов в зависимости от типа продукции.

В октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов (41,2 миллиона тонн), из них 85 процентов составляет необработанная древесина. При этом в последние годы лес вывозят значительно активнее. В частности, в 2014 году экспорт составлял только 34 миллиона тонн.

До этого президент России Владимир Путин описал ситуацию с лесом словами «ни в какие ворота не лезет». Глава государства в ходе профильного совещания остался недоволен «сугубо архаичными, потребительскими» подходами к использованию лесных ресурсов.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ба! дефицит древесины, всё поди продали китайцам. Сапожник без сапог получается.

Гость||

Тайгу отдали китайцам?

Гость||

С продуктов перекинулось всё на древесину, какая однако постоянность роста всего и всюду....

Гость||

У нас скоро вместо тайги пустыня будет. "ни в какие ворота не лезет", но лес продолжает вырубатся и продаваться. Продали Родину (

Гость||

Ну так, пришла беда откуда не ждали. Из леса вестимо :(

Гость||

Гость писал(a):

Ну так, пришла беда откуда не ждали. Из леса вестимо :(
да ладна... отжимают бизнес от местных аборигенов с амбициями "самых умных и талантливых". Родина... если у них и есть такое понятие, то с территорией России оно точно не ассоциируется. эти перелётные ПТАшки просто жрут - то на севере, то на юге

Гость||

Ага а бешенный рост цен на черняк вызван чем Минпромторг не подскажет?)))

Имя: Гость
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