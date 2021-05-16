Российских водителей предупредили о новой опасности на дорогах

16.05.2021 | 14:30

Во время пандемии коронавируса на российских дорогах появилось много неисправных машин, предупредили аналитики компании Gruzdev Analyze. Об этом пишут «Известия».

Эксперты заявили, что причина новой опасности в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании автомобилей. По данным исследования компании, 39 процентов автолюбителей, опрошенных в марте 2021 года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис.

При этом чаще всего российские водители экономят на тюнинге и аксессуарах (65 процентов опрошенных), на втором месте - экономия на колесах и дисках (35 процентов), третье место заняли кузовные проблемы (28 процентов).

Как заявил владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев, такая тенденция крайне опасна. Выбирая дешевые детали, водители подвергают опасности себя и окружающих, считает эксперт.

Международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев отмечает, что, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, россияне часто оставляют ремонт машины до лучших времен. «Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель», - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале - на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.