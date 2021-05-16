Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 мая 2021|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Российских водителей предупредили о новой опасности на дорогах

Печать

Во время пандемии коронавируса на российских дорогах появилось много неисправных машин, предупредили аналитики компании Gruzdev Analyze. Об этом пишут «Известия».

Эксперты заявили, что причина новой опасности в том, что в период кризиса граждане стали экономить на обслуживании автомобилей. По данным исследования компании, 39 процентов автолюбителей, опрошенных в марте 2021 года, будут до последнего откладывать поездку в автосервис.

При этом чаще всего российские водители экономят на тюнинге и аксессуарах (65 процентов опрошенных), на втором месте - экономия на колесах и дисках (35 процентов), третье место заняли кузовные проблемы (28 процентов).

Как заявил владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев, такая тенденция крайне опасна. Выбирая дешевые детали, водители подвергают опасности себя и окружающих, считает эксперт.

Международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев отмечает, что, выбирая между едой, одеждой и автомобилем, россияне часто оставляют ремонт машины до лучших времен. «Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель», - сказал он.

Ранее сообщалось, что с 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале - на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как заявил владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьев,
Соловьевым не доверяю.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте