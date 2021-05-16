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В стране и мире

Оценен вред от микроволновок

Печать

Опасность излучения, исходящего из обычной микроволной печи, не доказана. К такому выводу пришли эксперты Роскачества совместно с британской потребительской организацией «Which?» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению британских специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, чем у еды, сделанной на плите. Многие витамины и микроэлементы сохраняются. Также эксперты оценили вред от излучений. В СВЧ-печи нет никакой радиации, вместо нее - обычные электромагнитные волны, которые сравнимы с частотами мобильной связи, отмечается в исследовании.

Такие волны проходят насквозь и гаснут, а не накапливаются в продукте и не меняют структуру еды, подчеркнули в Роскачестве. Однако вокруг работающей микроволновки может быть повышенное электромагнитное излучение, поэтому важно выключать прибор из розетки. Эксперты также выяснили, что нет никакой связи между использованием микроволновки и повышенным риском рака.

Кроме того, в исследовании говорится, что разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасно. В пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения. Тара должна иметь специальную маркировку - пиктограмму микроволновой печи.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Опасность излучения, исходящего из обычной микроволной печи, не доказана. К такому выводу пришли эксперты Роскачества совместно с британской потребительской организацией «Which?» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По мнению британских специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, чем у еды, сделанной на плите. Многие витамины и микроэлементы сохраняются. Также эксперты оценили вред от излучений. В СВЧ-печи нет никакой радиации, вместо нее - обычные электромагнитные волны, которые сравнимы с частотами мобильной связи, отмечается в исследовании.

Да не уж то!Ну если безопасно то надо вытащить оттуда магнетрон ,посадить рядом британских "ученных " и включить , разрушение сосудов ,закипание жидкости в теле, онкология и лейкемия будет для них призом. Впрочем операторы СВЧ-излучателей ("пушек") применяемых США те кто остался в живых и был покалечен излучением тоже до сих пор судятся с Пентагоном. Любое направленное мощное СВЧ-излучение губительно для всего живого.

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