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Вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp

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Вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp. Об этом сообщает РБК.

С 15 мая пользователи несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат.

Абонентам предлагается либо принять новые условия приложения, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.

Через несколько недель, но без указания точной даты, мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей, отказавшихся от нового соглашения.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером. Первоначально новые правила должны были вступить в силу 8 февраля, однако позже их вступление в силу перенесли до 15 мая. Решение привело к негативной реакции юзеров из разных стран мира. Специалисты зафиксировали резкий отток юзеров из приложения в другие похожие сервисы.

Источник — lenta.ru
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