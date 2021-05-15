Сетевое издание|18+|Суббота|15 мая 2021|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России предложили отменить ЕГЭ для части выпускников

Печать

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить для тех, кто не собирается после школы поступать в вузы, а также для выпускников с творческими способностями. С таким предложением выступил первый председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, пишет Ura.ru в субботу, 15 мая.

«Я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — считает Смолин.

По мнению депутата, из-за подготовки к ЕГЭ школьники занимаются только выбранными для сдачи предметами. Так у части учеников возникают проблемы с другими дисциплинами. Смолин приводит данные опросов, согласно которым треть населения России считает, что Солнце – это спутник Земли.

Ранее стал известен формат проведения итоговых экзаменов в России — они пройдут в очном формате для учеников девятых и одиннадцатых классов с соблюдением всех санитарных норм.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте