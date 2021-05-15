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В стране и мире

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса

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В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

По данным ведомства, предельная закупочная стоимость зарегистрированных в России вакцин примерно одинаковая. Так, доза препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора стоит 842 рубля, а препарат «КовиВак», разработанный Центром имени Чумакова РАН, можно приобрести за 866 рублей. Предельная стоимость вакцины «Спутник V» составляет 866,81 рубля.

Отмечается, что закупка вакцин проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой и с учетом производственных возможностей площадок.

Ранее в пресс-службе правительства России сообщили, что стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в два раза — с 1942 до 866,81 рубля за два компонента, без учета налога на добавленную стоимость. Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что цена остается общей для всех производственных площадок. Снизить ее стало возможным благодаря отработке и оптимизации промышленного производства, а также увеличению объемов.

Источник — lenta.ru
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