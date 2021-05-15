В Казани эвакуировали 15 школ после сообщений о минировании

15.05.2021 | 12:48

В Казани эвакуировали учеников и сотрудников 15 школ после анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию столицы Татарстана.

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

Ранее по Москве после стрельбы в казанской школе №175 прокатилась волна сообщений о нападениях и взрывах. В частности, поступили данные о готовившемся нападении на школу в центре столицы, а также о минировании на территории торгового центра и метро.

Нападение в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.