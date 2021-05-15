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В стране и мире

Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму

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Россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

37 процентам опрошенных оказалось нужно для достижения своей цели 5 и более миллионов рублей. По 15 процентов респондентов признались, что им хватит от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно. Лишь 14 процентов заявили, что их мечты не измеряются в деньгах

Также выяснилось, что чаще всего россияне мечтают о путешествиях, загородном доме и высокой зарплате. Таких оказалось 46, 41 и 37 процентов соответственно. А о любви мечтают всего 20 процентов респондентов.

В опросе приняли участие около 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее россияне описали квартиру мечты. Так, 61 процент захотели иметь отдельную гостиную с просторной обеденной зоной, 60 процентов — высокие потолки, по 57 процентов — панорамное остекление и несколько гардеробных. Кроме того, россияне заявили о желании иметь в квартире сады, дизайнерскую отделку, отдельный вход и бассейн.

Также большинство респондентов (37 процентов) заявили, что хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес. Четверть опрошенных сообщили, что хотели бы приобрести жилье в элитном жилом комплексе, 20 процентов — в качественной новостройке. Еще 20 процентов выбрали бы любой комплекс, лишь бы не «муравейник».

Источник — lenta.ru
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