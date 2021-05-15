Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами с 25 мая

15.05.2021 | 10:13

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Данное решение было принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе: перелеты из Москвы в Рейкьявик и Валлетту и обратно будут осуществляться по два раза в неделю, а в Канкун, Лиссабон и Джидду — по три раза. Помимо этого, самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда по одному разу в неделю.

Отмечается, что с 25 мая также будет увеличено число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. В оперштабе приняли решение об увеличении числа рейсов с Южной Кореей (Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск-Токио).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что представители нескольких европейских стран, где улучшается ситуация с коронавирусом, предложили России открыть границы и возобновить авиасообщение.