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В стране и мире

Первый китайский зонд успешно приземлился на Марсе

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Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Отмечается, что Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.

Ранее китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта. Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты.

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» был запущен в конце июля. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А рогозин офис в форме ракеты строит зато

Гость||

Батут еще у него там какой то

Гость||

Пока тут дурачок комментирует, просто напомню - спускаемый аппарат Марс-3 совершил мягкую посадку на планету - аж в 1971 (!) году.

То есть мы давно это сделали. Пущщай теперь китайцы и прочие поиграются.

Гость||

Гость писал(a):

мы давно это сделали
Не мы, а предки:

Успешные запуски СССР: 1962г. «Марс-1», 1971г. «Марс-2,3», 1974г. «Марс-4,5,6,7», 1988г. «Фобос-2». В результате выдающихся исследований, выполненных АМС «Марс», на смену гипотезам пришли строгие научные данные.

РФ:1996г. «Марс96»- АМС, освященная попом - из-за отказа разгонного блока осталась на низкой околоземной орбите и на следующий день сгорела. Со времён "Марса-96" о российских проектах исследования планет с использованием АМС фактически ничего не было слышно.

Гость||

Гость писал(a):

Со времён "Марса-96" о российских проектах исследования планет
Вы Луну так стеснительно из планет исключили, понимаю, хочется же чтобы Луноходы не вспоминать.

Гость||

Че там Говнозин запустил? Батут с крыши своего пеньхауса?

Имя: Гость
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