Первый китайский зонд успешно приземлился на Марсе

15.05.2021 | 11:02

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Отмечается, что Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.

Ранее китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта. Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты.

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» был запущен в конце июля. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию.