В стране и мире

В России началась борьба с ростом цен на мясо

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Минпромторг России обязал торговые сети и производителей объяснить причины роста цен на мясо в последнее время. Об этом со ссылкой на трех участников совещания в правительстве и участников рынка пишут «Ведомости».

В частности, торговая сеть «Лента» получила соответствующий запрос не только от Минпромторга, но и от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), также включившейся в борьбу. Обращения пришли и в Национальную мясную ассоциацию («Черкизово», «Мираторг» и другие).

В ходе последних совещаний ретейлеров призывали не принимать от производителей повышение цен. Такая ситуация наблюдалась еще до майских праздников.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев объяснил рост оптовых цен окончанием Великого поста и длинными каникулами, в ходе которых люди поехали на шашлыки. Он подчеркнул, что сам по себе рост оптовых цен на розницу влияет не сильно, цены в магазинах повышаются только в период устойчивого, а не кратковременного подорожания в опте.

В свою очередь руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что стали дороже зерно, упаковка, витамины, минеральные добавки, аминокислоты, а производство мяса птицы отстает от показателя прошлого года.

По мнению Ковалева, осенью, когда сезон шашлыков окончится, цены на свинину снова упадут, и итоговая инфляция продуктов окажется сравнима с общей продовольственной инфляцией.

13 мая в ходе совещания правительства в числе продуктов, цены на которые требуют особого внимания и контроля, были названы яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар. В подорожании, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, власти считают виноватыми «жадных» предпринимателей, которые пытаются заработать на росте мировых цен.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Не в мясе наше преимущество.Ой,не в мясе.

Гость||

Никогда таког оне было, и вот опять! То мясо дорожает, то ящик кагора пропадает...

Гость||

Во геополитик дает. Совсем борется. Только цены растут и растут.За что не возьмется, нигде победы нет.А , может это только показушная борьба, ась, товарищи?

Гость||

запретить мясо, от него ноги мерзнуть.

Гость||

12:59

Скорее всего так и есть, борьба с собственной тенью , теней много, у каждого производителя своя. Но и в итоге то они в одну общую, большую сливаются , попробуй её одолей.

Гость||

Шашлыкоеды и спровоцировали рост цен. Пора запретить людям жарить шашлык слишком часто. Раз в полгода и хватит.

Гость||

В цивилизованном мире тоже так все происходит?Германия начала борьбу с ростом цен на лук.

Гость||

От лука пердеж классный, душистый.

Имя: Гость
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