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В казанском колледже рассказали о еще одном считавшем себя богом студенте

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В казанском колледже рассказали о студенте, который называл себя богом, как и напавший на городскую гимназию №175 Ильназ Галявиев. Слова ректора Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) Нэллы Прусс передает РИА Новости.

Она рассказала, что 17-летний студент отчислился из учебного заведения, затем уехал к отцу в деревню и покончил с собой.

Ректор отметила, что подросток учился плохо и вел себя грубо. «После того как он покончил с собой, мать нашла телефон, который следователи даже не запросили, не посмотрели. Она нашла там вот этот "Синий кит"», — рассказала Прусс.

Ранее стало известно, что следователи начали работать с матерью погибшего студента. Дело о самоубийстве подростка вновь подняли.

По словам женщины, сын покончил с собой 10 мая 2020 года в возрасте 17 лет после нескольких неудачных попыток суицида. До этого он стал странно себя вести: перестал общаться с родными, проявлял агрессию, носил черную одежду и называл себя богом. Женщина сказала, что ее сын говорил те же слова, что и Галявиев.

Нападение произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. После стрельбы, открытой Галявиевым, погибли 9 человек. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Просто мерилом человеческих ценностей стали бумажки. У некоторых от этого сносит крышу, если это не болезнь врождённая или не приобретённая. Одни могут справится как с безденежьем так и с огромным числом этих бумажек, а некоторые нет. Психологическое давление друг на друга, типа у меня больше денег или меньше, хотя многие этого не показывают. До цивилизованного общества еще ой как далеко.

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