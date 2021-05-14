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В стране и мире

В Европе потеряли тратящих миллиарды российских туристов

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В Европе потеряли российских туристов, которые тратят на отдых миллиарды долларов. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Так, после сравнения россиян с путешественниками из других стран авторы материала пришли к выводу, что туристы из России тратят за границей самое большое количество средств в день на человека.

По данным аналитиков, только в 2019 году в целом было потрачено 34,5 миллиарда долларов на поездки за рубеж. По этому показателю гости из России заняли седьмое место в мире.

«Они были желанными туристами, потому что денег не жалели», — говорится о россиянах в статье.

Также отмечается, что из-за пандемии и закрытия границ с Турцией россияне вынуждены искать альтернативные способы провести отпуск. Наиболее популярными вариантами авторы назвали черноморские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также отдых на даче.

При этом, по мнению экспертов, как только возобновится авиасообщение между Россией и Европой, билеты будут распроданы моментально.

Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс назвал сроки восстановления туризма. Согласно прогнозам, постепенное пробуждение отрасли начнется в 2022 году, однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 2019-го.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А мы потеряли цивилизованный отдых

Гость||

всегда удивлялся нашим глупомордым соотечественникам. Я был и в Греции, и в Чехии, и в ИСпании, и Турции, но никакого сожаления о закрытых границах не испытываю. С таким же удовольствием в прошлом году съездили в Крым. У нас есть множество возможностей для отдыха, так что вперед

Гость||

Гость писал(a):

глупомордым соотечественникам
а в крыму не жадные глупомордые соотечественники? назвал 4 страны и слюной брызжет, будто весь мир объездил

Гость||

17:22

Вы в администрации трудитесь? Был в Греции, Чехии, Испании, Турции, наши люди окромя Дубровки нигде не были, истинные патриоты. С такими Козьма Минин Россию спасал в 1612г.

Гость||

Это победа или прорыв?

Гость||

Даже четыре страны и те разные, столько можно всего посмотреть.. а Крым один. Раз съездил, второй, третий. Потом не останется ничего не виденного.

Гость||

Как мы их?))

Гость||

17:35

Почему ничего невиденного, а каждый год новые ценники за ненавязчивый сервис.

Имя: Гость
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