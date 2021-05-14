В Европе потеряли тратящих миллиарды российских туристов

14.05.2021 | 17:03

В Европе потеряли российских туристов, которые тратят на отдых миллиарды долларов. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Так, после сравнения россиян с путешественниками из других стран авторы материала пришли к выводу, что туристы из России тратят за границей самое большое количество средств в день на человека.

По данным аналитиков, только в 2019 году в целом было потрачено 34,5 миллиарда долларов на поездки за рубеж. По этому показателю гости из России заняли седьмое место в мире.

«Они были желанными туристами, потому что денег не жалели», — говорится о россиянах в статье.

Также отмечается, что из-за пандемии и закрытия границ с Турцией россияне вынуждены искать альтернативные способы провести отпуск. Наиболее популярными вариантами авторы назвали черноморские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также отдых на даче.

При этом, по мнению экспертов, как только возобновится авиасообщение между Россией и Европой, билеты будут распроданы моментально.

Ранее в мае глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс назвал сроки восстановления туризма. Согласно прогнозам, постепенное пробуждение отрасли начнется в 2022 году, однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 2019-го.