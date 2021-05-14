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В стране и мире

У российского среднего класса выросли зарплаты

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Зарплаты у российского среднего класса в начале года выросли на 2,9 процента. Больше всего заработки подскочили в электронной торговле — более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» SberCIB Investment Research.

Эксперты отмечают, что на фоне увеличения зарплат россияне стали более оптимистично оценивать экономическую ситуацию. «Ивановы» (среднестатистические представители среднего класса) начали чаще ходить за покупками, а значимость цен в магазинах для них немного снизилась, говорится в исследовании. Потребительский оптимизм россиян вернулся к уровню 2018-2020 годов. Также средний класс начал активнее копить деньги.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в американском McDonald's США превысила доходы почти всех россиян. Самый низкооплачиваемый работник сети при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.

В 2020 году 24,6 процента россиян (36 миллионов человек) имели доход ниже 60 процентов от медианного. Таким образом, почти четверть можно отнести к категории малообеспеченных, говорится в исследовании FinExpertiza. В прошлом году медианный доход в среднем по стране составил 27 тысяч рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Хана Омерике подумал Ваня, увидев на обменнике долларов нет.

Гость||

Это про какую страну заметочка?

Гость||

Очередная пафосная статейка, поднять совсем упавшее настроение среднему классу. А ведь кто-то поверит, и пойдёт в маркет и на последние купит бутылку водки, отметить это событие.

Имя: Гость
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