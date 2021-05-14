Сына бывшего губернатора Самарской области задержали в Шереметьево

14.05.2021 | 08:25

Бывший вице-губернатор Мордовии и сын экс-главы Самарской области Алексей Меркушкин задержан в аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн ТАСС.

По его словам, Меркушкин был задержан при попытке вылететь в Минск. «Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере семи миллионов рублей за непринятие мер по проверке, вскрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк"», — сообщил Хинштейн.

Кроме того, сейчас Следственный комитет Мордовии изучает еще одно уголовное дело, по которому проходит Меркушкин-младший. Дело связано с хищением бюджетных средств при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр» по заведомо не соответствующий действительности стоимости. «По версии следствия, хищение бюджетных средств составило 217 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены еще в прошлом году», — сообщил Хинштейн, добавив, что уголовные дела возбуждены по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»).

Ранее 13 мая бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова признали виновным в получении крупной взятки. Он получил девять лет колонии строгого режима. По данным следствия, в 2019 году в рамках нацпроекта был заключен контракт о строительстве диспансера в поселке Туим на сумму около 480 миллионов рублей. Новиков потребовал от подрядчика 12 миллионов рублей в качестве взятки, обещая ему покровительство.