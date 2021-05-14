Инфекционист заявил о третьей волне коронавируса в России

14.05.2021 | 13:43

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По его словам, третья волна коронавируса давно пришла в Россию, и об этом говорит не только рост заболеваемости, но и увеличение летальности. Перед Новым годом она составляла 2 процента, сейчас — 4,5 процента. Рост новых случаев после праздников Тимаков связал с тестированием на коронавирус, так как люди вернулись из-за границы после праздников.

Развитие третьей волны пандемии будет зависеть от населения, но граждане чаще пренебрегают мерами предосторожности, указал инфекционист. «Люди расслабились, люди перестают контролировать процесс. Видя официальную статистику, они расслабляются и меньше соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, что будет способствовать дополнительному росту заболеваемости», — сказал он.

Как добавил Тимаков, многие считают, что ситуация стабилизировалась, и не делают прививки.

14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России с 20 марта выявили максимальное число зараженных COVID-19 — 9632 инфицированных. Как сообщил главный инфекционист Москвы Николай Малышев, это связано с майскими праздниками, но в этом нет ничего страшного.