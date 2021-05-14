В стране и мире

Греция открыла границы для туристов без ограничений

Печать

С 14 мая Греция отменила ограничения на въезд и открыла внешние границы для всех туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр туризма Греции Харис Теохарис объявил о том, что страна готова принимать иностранных путешественников и обеспечивать им безопасный отдых. «Мы открылись со строгими процедурами и благополучно встретили гостей нашей страны», — заявил министр.

Теохарис также добавил, что в стране ведется всеобщая вакцинация населения — согласно плану, жители крупнейших островов Греции получат прививки до конца июня.

Ранее в мае сообщалось, что Греция с открытием для туризма будет принимать привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом. По словам министра туризма Хариса Теохариса, Греция готова принимать иностранные вакцины, поскольку они «оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».

11 мая сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — провели видеоконференцию, по итогам которой и было решено договориться о дате возобновления авиасообщения между странами на следующей неделе.

В конце апреля власти Греции продлили разрешение на въезд в страну для четырех тысяч россиян еженедельно. Также правительство заявило, что 14 мая ограничения по количеству въезжающих в Грецию туристов должны быть отменены.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Теперь вся буртасская алкашня, попрется засирать пляжи Греции.

Гость||

Не попрется. Туда денег надо раза в два больше, чем в Турцию, а у них денег нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте