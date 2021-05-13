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В стране и мире

В российском городе среди привившихся от коронавируса разыграют квартиру

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В Уфе планируется провести квартирный розыгрыш среди местных жителей, привившихся от COVID-19. Об этом сообщается на сайте акции. Мероприятие организовано городским фондом социального, культурного и экономического развития.

«Стимулирующее мероприятие "Здоровая Уфа" проводится с целью стимулирования населения вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска», — отмечается в правилах проведения розыгрыша.

Предполагается, что получившим прививку в период с 14 мая по 20 июня будут выдавать специальные флаеры с уникальными кодами для участия в розыгрыше. Главный приз — однокомнатная квартира в одном из микрорайонов города. Ее стоимость не превышает 2,5 миллиона рублей, срок сдачи дома — второй квартал 2022 года. Кроме того, будут разыграны десять смартфонов Apple iPhone 12 (стоимостью не более 70 тысяч рублей).

Ранее в мае стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» будет поощрять пассажиров и сотрудников, прошедших вакцинацию. Кампания по запуску пакета инициатив стартует на этой неделе, другие детали пока не раскрываются.

10 мая президент России Владимир Путин заявил, что прививку от коронавируса сделали 21,5 миллиона россиян.

Источник — lenta.ru
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Гость||

1000 бонусов на льготные карты, 10 яиц в подарок к Пасхе, теперь розыгрыш квартиры - чем дальше будете подкупать безграмотных людишек, чтобы они с радостью самоликвидировались, господа-небожители?..

Имя: Гость
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